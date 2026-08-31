Не с понедельника: ЦБ меняет правила для новой ключевой ставки

Банк России намерен скорректировать порядок вступления в силу новой ключевой ставки. Теперь в случае ее изменения решение может начинать действовать не с понедельника, как сейчас, а со среды.
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