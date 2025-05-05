Александр Проханов. Шёпот истории Россия в величайшем напряжении сил исправляет вывихи и переломы, которые ей нанесла Америка Трамп — новатор, Трамп — революционер, миротворец, спаситель мира, мессия.
Россия в величайшем напряжении сил исправляет вывихи и переломы, которые ей нанесла Америка
Комментарии
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Алексей Тан
Помни ПРИДУРОК.... коминтерн, сионизм, глобализм, и разные ИНТЕР .... ЭТО ВСЁ... одна и таже структура!... только "кликуха" другая!.
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45 мин.
Владимир Негода
да , дядя ..... лечить тебя бесполезно !
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23 мин.
ИВ
Иван Вакула
Вот некоторые своими постами набросились на писателя Проханова, Вы стебиете его советикус, а кто вы и что сделали для России в это кровавое время. Вы никто и звать Вас никак. Прав Проханов на все 100%, он был в Афганец, Чеченской республике, прочитайте хоть одну книгу писателя патриота, а не предателя Солженицына.
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1 мин.
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