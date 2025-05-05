Россия в величайшем напряжении сил исправляет вывихи и переломы, которые ей нанесла Америка

ИВ

Иван Вакула

Вот некоторые своими постами набросились на писателя Проханова, Вы стебиете его советикус, а кто вы и что сделали для России в это кровавое время. Вы никто и звать Вас никак. Прав Проханов на все 100%, он был в Афганец, Чеченской республике, прочитайте хоть одну книгу писателя патриота, а не предателя Солженицына.