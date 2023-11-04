На Камчатке осудили экс-чиновника за детские травмы на качелях

Суд на Камчатке признал виновным бывшего директора муниципального предприятия "Благоустройство Вилючинска" по обвинению в халатности, которая повлекла за собой травмирование трех детей на качелях, расположенных на центральной площади города.
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