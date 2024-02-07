Алтайский общественник Юрий Шамков назвал условия появления в крае новых городов

А также рассказал, как должны выглядеть эти новые поселения Председатель Общественной палаты Алтайского края Юрий Шамков рассказал "Атмосфере", при каких условиях в регионе могут появиться новые города, куда поедут люди из других регионов.
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