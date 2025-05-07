Фальшивая реклама площадки HyperSwap заняла 1-е место в Google

Пользователи столкнулись с опасной фишинговой схемой: при вводе запроса HyperSwap в Google на первом месте появляется рекламная ссылка, ведущая не на оригинальный сайт децентрализованной биржи, а на поддельный ресурс для кражи криптовалют.
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