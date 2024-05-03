84-летний южноуралец пропал, отправившись в ночь за сбежавшими лошадьми

В горах Южного Урала продолжаются поиски пожилого южноуральца. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области, в эти минуты спасатели Златоустовского отряда ведут поиск пожилого мужчины, заблудившегося в районе между поселком Плотинка и селом Веселовка.