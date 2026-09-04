Стало известно, как в 9‑м классе станут сдавать экзамен по истории

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в беседе с ТАСС раскрыл детали будущего испытания по отечественной истории для выпускников основного звена.
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