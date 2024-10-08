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Бобровский и Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Бобровский и Куликов получили чемпионские перстни за победу в Кубке Стэнли

Хоккеисты "Флорида Пантерз", включая Сергея Бобровского и Дмитрия Куликова, получили чемпионские перстни за их первую в истории победу в Кубке Стэнли.

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