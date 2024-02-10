Генетическая тайна гигантских океанских существ наконец раскрыта

Согласно недавнему исследованию ученых из Института биологии Университета Кампинас в Бразилии, большие различия в размерах среди видов китообразных, включая дельфинов, китов и морских свиней, во многом объясняются активностью определенных участков генов.
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