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Русская Семёрка

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Засекреченные архивы НКВД: какие документы до сих пор не раскрыты

Архивы НКВД до сих пор остаются одной из самых закрытых страниц нашей истории. Несмотря на то, что с момента рассекречивания многих документов прошли десятилетия, значительная часть материалов по-прежнему недоступна исследователям.

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