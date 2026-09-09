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Спорт Уик-Энд

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Какая катастрофа, Криштиану Роналду потерял свой самолет

Какая катастрофа, Криштиану Роналду потерял свой самолет

Знаменитый логотип CR7 исчез с частного самолета Криштиану Роналду , уступив место совершенно неожиданному элементу - имени Mimoa , напечатанному розовыми буквами по всему фюзеляжу.

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