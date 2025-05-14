Россия увеличила экспорт угля в Индонезию до рекорда 2025 года

Россия в январе-феврале достигла рекордных за этот период объемов поставки угля в Индонезию на сумму 136,6 миллиона долларов, согласно данным индонезийской статистической службы, опубликованным РИА Новости.
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