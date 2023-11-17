Тверьлайф - Нов...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Свежие комментарии

Сотрудники учреждения провели выездную встречу с руководителями и специалистами хозяйств Вологодской области

Сотрудники учреждения провели выездную встречу с руководителями и специалистами хозяйств Вологодской области

Сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ»: директор Тверского филиала Юлия Жигарева, руководитель территориального отделения по Вологодской области Сергей Ермушичев и начальник отдела маркетинга Ольга Алпатова — при содействии Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели выездную встречу с руководителями и специалистами хозяйств по разведению и содержанию животных и птиц в Вологодской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх