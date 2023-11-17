Сотрудники учреждения провели выездную встречу с руководителями и специалистами хозяйств Вологодской области

Сотрудники ФГБУ «ВНИИЗЖ»: директор Тверского филиала Юлия Жигарева, руководитель территориального отделения по Вологодской области Сергей Ермушичев и начальник отдела маркетинга Ольга Алпатова — при содействии Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели выездную встречу с руководителями и специалистами хозяйств по разведению и содержанию животных и птиц в Вологодской области.