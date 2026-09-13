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Пункт-А

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Астраханцам объяснили, почему нельзя снимать атаки БПЛА

Астраханцам объяснили, почему нельзя снимать атаки БПЛА

В Астраханской области действует запрет на фото- видеосъемку атак беспилотников и их последствий, за нарушение которого можно поплатиться штрафом.

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Новый комментарий от пользователя
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Леонид

Снимать на видео/фото худо-бедно понятно.
Но почему текстовые описания (а они бывают весьма подробными) не запрещают?
Может быть всё-таки суть не в том, что увидит враг, а в том, что может оказаться на видео/фото "не то", что не стоит видеть нашим читателям и телезрителям, чтобы не возникали дополнительные вопросы?