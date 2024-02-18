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Во Всеволожском районе Ленобласти автобус сбил пешехода

Во Всеволожском районе Ленобласти автобус сбил пешехода

Полиция начала расследование аварии с участием автобуса во Всеволожском районе. Сегодня, 17 февраля 2024 года, в 19:05, на 35 километре автодороги «Магистральная» в деревне Васкелово Всеволожского района Ленинградской области произошло столкновение автобуса с пешеходом.

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