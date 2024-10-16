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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Эксперты из Digital Foundry предупредили о затяжной эпохе кроссгена — PlayStation 6 долго...

Эксперты из Digital Foundry предупредили о затяжной эпохе кроссгена — PlayStation 6 долго...

Эксперты из Digital Foundry предупредили о затяжной эпохе кроссгена — PlayStation 6 долго будет делить новые игры с PlayStation 5Бюджеты на создание новых игр растут уже давно, и это повлияло на решение Sony выпускать эксклюзивы уровня Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok не только на PlayStation 5, но и на PlayStation 4.

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