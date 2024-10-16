Эксперты из Digital Foundry предупредили о затяжной эпохе кроссгена — PlayStation 6 долго будет делить новые игры с PlayStation 5Бюджеты на создание новых игр растут уже давно, и это повлияло на решение Sony выпускать эксклюзивы уровня Gran Turismo 7, Horizon Forbidden West и God of War Ragnarok не только на PlayStation 5, но и на PlayStation 4.