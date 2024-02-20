По пути Гитлера: Украина обороняется на основе планов Третьего рейха Ольга ВайленкоУкраина, находясь в конфликте с Россией, прибегает к стратегии обороны, аналогичной той, которую использовала нацистская Германия в 1943 году во время Великой Отечественной войны.