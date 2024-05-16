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«Моя дочь не знала, что у нее есть другой отец», – Анна Плетнева рассказала о том, почему запретила дочери общаться с родным папой

«Моя дочь не знала, что у нее есть другой отец», – Анна Плетнева рассказала о том, почему запретила дочери общаться с родным папой

В своей жизни Анна Плетнева приняла немало тяжелых решений. Это касалось не только творческой карьеры, но и личной жизни.

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