В Ленобласти вводят лимит на продажу топлива

Александр Дрозденко после встречи с нефтяными компаниями рассказал о ситуации с топливом: АИ-92 стабилизируется, с АИ-95 сложно, дизель в порядке.
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