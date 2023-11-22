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Глава Ла Лиги Тебас: «Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А»

Глава Ла Лиги Тебас: «Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А»

«Если и есть лига, которая может приблизиться к АПЛ, то это Серия А. У этой страны очень высокий уровень дохода на душу населения, отличный телеконтракт, а также очень развитый спорт.

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