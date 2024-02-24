Ванилла SU
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Ванилла SU

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Джинсы — база женского гардероба. Какую модель выбрать, чтобы выглядеть стильно и оставаться в новом сезоне в тренде?

Джинсы — база женского гардероба. Какую модель выбрать, чтобы выглядеть стильно и оставаться в новом сезоне в тренде?

﻿﻿Весна-лето 2024 обещает быть яркой и стильной, а джинсы останутся незаменимой частью гардероба каждой модной девушки.

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