Индия стремится к взаимовыгодной торговле с США

Введение США 100% пошлин в отношении покупающих российскую нефть стран отразится на двусторонних отношениях, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Индии Рандхир Джайсвал, пишет 19 сентября газета The Times India.
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