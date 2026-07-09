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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл о возможно дождевом Гран-при Бельгии: «Сейчас никто из нас не знает, с чем придется иметь дело»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл рассказал о том, что в данный момент гонщики не имеют представления о том, как новые болиды поведут себя в дождевых условиях.

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