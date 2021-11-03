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Суперскидки до 30% на умные устройства Sber в Зеленый день

Суперскидки до 30% на умные устройства Sber в Зеленый день

В честь ежегодного Зеленого дня Сбера умные устройства Sber — SberPortal, SberBox Top и SberBox — будут доступны по специальным ценам со скидками до 30%.

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