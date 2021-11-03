Суперскидки до 30% на умные устройства Sber в Зеленый день

В честь ежегодного Зеленого дня Сбера умные устройства Sber — SberPortal, SberBox Top и SberBox — будут доступны по специальным ценам со скидками до 30%.
Популярные статьи
- Убил и съел: в Приморье мужчину арестовали за жестокое обращение с собакой
- Военные автоинспекторы ЦВО провели акцию «За безопасность дорожного движения» с военнослужащими в Кировской области
- Подразделения радиоэлектронной борьбы, дислоцированные в Республике Бурятия, оставили без связзи условного противника
Свежие комментарии