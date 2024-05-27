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Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Мордовии

Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Мордовии

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия Три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Ичалки на улице Октябрьская в республике Мордовия, сообщило региональное управление МЧС.

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