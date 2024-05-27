Три человека погибли в результате пожара в частном доме в Мордовии

Главное управление МЧС России по Республике Мордовия Три человека погибли в результате пожара в частном доме в селе Ичалки на улице Октябрьская в республике Мордовия, сообщило региональное управление МЧС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии