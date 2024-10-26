«Мерзопакостная погода»: метеоролог Ильин о последних днях октября

Эксперт рассказал, какие регионы накроет циклон. 123RF/legion-media.ruМетеоролог Александр Ильин предупредил о том, что на следующей неделе несколько российских городов окажутся во власти циклона с холодным атмосферным фронтом.
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