В Хабаровском крае поднимут тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля 2025 года в Хабаровском крае вырастут тарифы на отопление, водоснабжение и водоотведение. Согласно постановлению комитета №44/6 от 19 декабря 2023 года, стоимость тепловой энергии для потребителей увеличится на 8%.
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