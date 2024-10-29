Театр абсурда
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Театр абсурда

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В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

В поисках запрещённой пропаганды или кто стоит за осенним обострением?

Последнее время наблюдаю, как некие странные личности находят пропаганду запрещённых (или в отношении которых такой запрет готовится) течений в русской классике, советских фильмах и даже мультфильмах, а также во вполне обычных вещах.

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