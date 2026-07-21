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Разница в 12 лет, слухи об измене и первый тяжёлый брак: как Нонна Гришаева нашла семейное счастье

Разница в 12 лет, слухи об измене и первый тяжёлый брак: как Нонна Гришаева нашла семейное счастье

Актриса Нонна Гришаева, отметившая 55-летие, восхищает поклонников цветущим видом. Секреты её красоты просты: здоровое питание, йога, танцы и регулярный уход у косметолога — массажи, дренаж и мезотерапия.

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