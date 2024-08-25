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"Испугался и плакал": Алаудинов рассказал, как Зеленский просил прощения у Кадырова

"Испугался и плакал": Алаудинов рассказал, как Зеленский просил прощения у Кадырова

Командир "Ахмата" Алаудинов рассказал, как Зеленский, будучи комиком, просил прощения у Кадырова. "Испугался и плакал": говорит о нём генерал, уточняя, что он лично просил Рамзана Ахматовича сжалиться над провинившимся.

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