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"Фармасинтез" построит еще один завод в Калужской области

"Фармасинтез" построит еще один завод в Калужской области

Фармкластер Калужской области получил новый инвестиционный проект. 6 июня на ПМЭФ 2024 губернатор Владислав Шапша с президентом компании "Фармасинтез" Викрамом Сингх Пуния заключили соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта по строительству нового завода.

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