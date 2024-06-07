"Фармасинтез" построит еще один завод в Калужской области

Фармкластер Калужской области получил новый инвестиционный проект. 6 июня на ПМЭФ 2024 губернатор Владислав Шапша с президентом компании "Фармасинтез" Викрамом Сингх Пуния заключили соглашение о намерениях в реализации инвестпроекта по строительству нового завода.
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