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Скабелка о 3:6 от «Спартака»: «Барыс» недостаточно самоотверженно сыграл в обороне: 6 блокированных бросков – мало для такого матча»

– Быстрая игра с обилием моментов. Мы ошибались больше, чем «Спартак» воспользовался. Пожалуй, мы недостаточно самоотверженно сыграли в обороне: шесть блокированных бросков – мало для такого матча.

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