В самом тревожном вопросе об СВО поставлена точка: Лавров подал США очень важный сигнал

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле стали важным дипломатическим сигналом по украинскому урегулированию, уверены политологи.
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