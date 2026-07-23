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ФедералПресс

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В самом тревожном вопросе об СВО поставлена точка: Лавров подал США очень важный сигнал

В самом тревожном вопросе об СВО поставлена точка: Лавров подал США очень важный сигнал

МОСКВА, 23 июля, ФедералПресс. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Маниле стали важным дипломатическим сигналом по украинскому урегулированию, уверены политологи.

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