Спички - не игр...
Россия и мирНовостиПравила сайта
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спички - не игрушка

85 862 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Жадность фраера сгубила.Элитная недвижимо...
  • Искандер
    Вообще-то, Верховный эту чистку и начал. Шойгу - ЕБНов выкормыш.Элитная недвижимо...
  • Искандер
    Читай статью, пердун московский. Там о следствии, а суд решит вопрос виновности и срока. Тебе, ингермандо сортирное, ...Элитная недвижимо...

Выскажусь по аресту Дурова

Выскажусь по аресту Дурова

ВЛАДИСЛАВ  ШУРЫГИН Во всей этой истории меня волнует ровным счётом только одно - то, что сегодня в "телеге" собрана не только переписка большей части наших чиновников всех уровней, куда они были вынуждены откочевать после того, как стало окончательно понятно, что Вацап это насквозь "дырявый" мессенджер, контролируемый американскими спецслужбами, но главное потому, что на "телеге" сегодня сидит, примерно, 80% всего боевого управления уровня батальон - полк(бригада) - дивизия СВО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх