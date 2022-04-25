«Бетис» предложил Иско 2-летний контракт. Хавбек может уйти из «Реала» бесплатно

Полузащитник «Реала» Иско по окончании сезона может перейти в «Бетис» свободным агентом. Андалузский клуб предложил 30-летнему испанцу 2-летний контракт, согласно которому он войдет в топ-3 в «Бетисе» по зарплате.

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