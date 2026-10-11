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Журнал «Профиль»

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Звинчук вернулся в Россию после задержания в Черногории: его выслали по соображениям нацбезопасности

Основатель медиапроекта "Рыбарь" Михаил Звинчук, его жена Валерия и трое сотрудников проекта – Сергей Белоус, Павел Лекаторчук и Кира Дорошенко, задержанные в Черногории два дня назад, прилетели в Москву из Белграда в ночь на воскресенье, 11 октября 2026 года.

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