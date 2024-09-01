Новый универсал с модным дизайном имеет запас хода 550 км

Китайская Neta Auto начала предпродажи Neta S Wagon, полностью электрического универсала, доступного в трех комплектациях по цене от 189 900 до 209 900 юаней (от 26 650 до 29 500 долларов или от 2,3 млн до 2,5 млн руб.
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