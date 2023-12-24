МО: ВС РФ поразили ЗРК из Норвегии и Франции на аэродроме в Хмельницкой области

Ведомство Минобороны РФ сообщило, что российские авиация и артиллерия ликвидировали зенитные ракетные комплексы (ЗРК) норвежского и французского производств на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области.
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