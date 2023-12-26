В Челябинской области метель устроила трагическую аварию: есть жертвы

Ночью в Саткинском районе легковой отечественный автомобиль вылетел на встречную полосу.В Саткинском районе Челябинской области ночью 26 декабря на федеральной дороге М-5 "Урал" произошла лобовая авария, обстоятельства которой устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
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