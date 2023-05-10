Zab.ru

191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    "...прокуратура давно знала об электронной очереди на МАПП Забайкальск..." - и каких-либо мер не принимала? Как-то ст...Ситуация около МА...
  • Николай Болтачев
    😂Баранов в Забайка...
  • Людмила Абрамова
    вот так и выгорают поселки!!!Очевидцы засняли ...

Половина жителей Забайкальского края будет получать зарплату выше 100 тысяч рублей через 8 лет

Половина жителей Забайкальского края будет получать зарплату выше 100 тысяч рублей через 8 лет

Забайкальский край занял 16 место из 85 в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Согласно данным РИА Новости, половине забайкальцев придётся ждать восемь лет и три месяца для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей и более.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх