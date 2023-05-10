Половина жителей Забайкальского края будет получать зарплату выше 100 тысяч рублей через 8 лет

Забайкальский край занял 16 место из 85 в рейтинге российских регионов по динамике зарплат. Согласно данным РИА Новости, половине забайкальцев придётся ждать восемь лет и три месяца для достижения медианной зарплаты в 100 тысяч рублей и более.