В Южном Бутово открылся скейт-парк в рамках проекта «Лето в Москве»

Открытие шестого скейт-парка состоялось в российской столице в рамках проекта «Лето в Москве».По информации городских властей, скейт-парк начал работу на площадке «Московских сезонов» на улице Адмирала Руднева.
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