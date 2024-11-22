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Будет вкусно

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Пирожки "Ленивая жена", готовятся без муки, получаются сочные с нежной начинкой внутри

Пирожки "Ленивая жена", готовятся без муки, получаются сочные с нежной начинкой внутри

Пирожки "Ленивая жена". Без муки и возни! Получаются очень сочные с необычайно нежной начинкой. Готовятся очень просто и быстро.

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