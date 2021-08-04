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Дом для 238 переселенцев из аварийного жилья возведут в Жуковском

Дом для 238 переселенцев из аварийного жилья возведут в Жуковском

РИАМО - 4 авг. 17-этажный многоквартирный дом построят в Жуковском в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» для переселения 238 жителей аварийных домов, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

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