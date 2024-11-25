Калужский губернатор рассказал, где больше всего отключений из-за циклона

Владислав Шапша рассказал в соцсетях, как идет восстановление электроснабжения после циклона «Квитерия», повалившего больше тысячи деревьев в регионеВладислав Шапша рассказал в соцсетях, как идет восстановление электроснабжения после циклона «Квитерия», повалившего больше тысячи деревьев в регионе.
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