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Калужские новости

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Калужский губернатор рассказал, где больше всего отключений из-за циклона

Калужский губернатор рассказал, где больше всего отключений из-за циклона

Владислав Шапша рассказал в соцсетях, как идет восстановление электроснабжения после циклона «Квитерия», повалившего больше тысячи деревьев в регионеВладислав Шапша рассказал в соцсетях, как идет восстановление электроснабжения после циклона «Квитерия», повалившего больше тысячи деревьев в регионе.

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