Песни Покровского* признали противоречащими национальным интересам России

МВД России признало, что песни группы «Ногу свело» противоречат национальным интересам страны.Песни лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского* признали противоречащими национальным интересам России – это следует из текста решения Замоскворецкого суда по иску Покровского из-за статуса иноагента.
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