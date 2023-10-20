Фон дер Ляйен раскрыла расходы ЕС на военную помощь Украине

Европейский союз (ЕС) выделил на поддержку Украины почти $90 млрд с февраля 2022 года. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в пятницу, 20 октября, во время выступления в Гудзоновском институте в Вашингтоне.