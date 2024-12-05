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Рианна в белом тотал-луке и A$AP Rocky появились на премии в Нью-Йорке

Рианна в белом тотал-луке и A$AP Rocky появились на премии в Нью-Йорке

36-летняя Рианна поддержала своего возлюбленного, 36-летнего рэпера A$AP Rocky на церемонии вручения премии Footwear News Achievement Awards 2024 в Нью-Йорке.

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