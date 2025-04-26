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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Два квотербека были выбраны в третьем раунде драфта НФЛ

В Грин-Бэй, штат Висконсин, состоялась церемония третьего раунда драфта НФЛ. Квотербеки Джейлен Милроу и Диллон Гэбриэл были выбраны «Сиэтлом» и «Кливлендом» соответственно.

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