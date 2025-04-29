В Бурятии пройдет юбилейный «Голос Кочевников»

В Бурятии «Голос Кочевников» (6+) в этом году пройдет в юбилейный, 15-й раз. За полтора десятилетия фестиваль стал больше, шире, значимее и известнее — на него приезжают знаковые российские артисты и коллективы, а не крутые, пока не очень знаменитые коллективы получают возможность заявить о себе, найти своего зрителя.