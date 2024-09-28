Мама исчезала, когда Юле было семь. Они ждали такси, должны были ехать к бабушке. Мама вышла вынести мусор, даже дверь закрывать не стала.
У Юли задр0жалu руки. Она чуть не уронила телефон, увидев на фото свою пропавшую мать
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Элеонора Коган
Не поняла. Так что с мамой, куда она сбежала?
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10 час.
Халида Мендыбаева
Сбежала из города, в котором жил молодой врач с мачехой-её мамой! Поняла, что мать бросила её ради такого же врача. Только не пойму, зачем с предателем-мужем сошлась...
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3 час.
Виктор Белогорцев
здесь непонятно почему Юля захотела уехать я бы пришел к этой мамаше и сказал ей СПАСИБО за моё СЧАСТЛИВОЕ детство МАМА!
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44 мин.
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