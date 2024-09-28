У Юли задр0жалu руки. Она чуть не уронила телефон, увидев на фото свою пропавшую мать

Элеонора Коган Не поняла. Так что с мамой, куда она сбежала?

Халида Мендыбаева Сбежала из города, в котором жил молодой врач с мачехой-её мамой! Поняла, что мать бросила её ради такого же врача. Только не пойму, зачем с предателем-мужем сошлась...